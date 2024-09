Roma, nuovo rinforzo per De Rossi: arriva lo svincolato Hummels. Può tornare Manolas

MANOVRE GIALLOROSSE

Dopo Hermoso, altro colpo a zero per i giallorossi che rimpolpano il reparto arretrato. Contatti con il greco

La Roma è a un passo dal regalare un altro difensore a Daniele De Rossi a mercato chiuso. Trattasi dell'esperto Mats Hummels, rimasto svincolato all'età di 35 anni dopo l'avventura al Borussia Dortmund terminata con la finale di Champions persa al cospetto del Real Madrid. Il difensore teutonico, che nelle scorse settimane ha trattato pure col Bologna oltre che con Brighton, Ajax e Maiorca, metterà la firma su un contratto dalla durata annuale. L'ex Bayern, vincitore del Mondiale del 2014 in Brasile, prende numericamente il posto di Chris Smalling, finito all'Al Fayha. Nelle prossime ore andranno in scena le visite mediche.

Con Hermoso ufficializzato e Hummels praticamente in pugno, il ds Ghisolfi non ha comunque intenzione di fermarsi. I giallorossi infatti, stanno pensando di mettere sotto contratto pure Kostas Manolas, cinque anni nella Capitale (2014-2019) prima di trasferirsi al Napoli. Negli ultimi sei mesi il greco ha vestito la maglia della Salernitana (8 presenze): poche apparizioni e la stagione conclusa con la retrocessione in Serie B. Per lui sarebbe pronto un contratto di una stagione con un ingaggio da mezzo milione. Se il 33enne dovesse fare ritorno a Trigoria, il tecnico De Rossi avrebbe a disposizione cinque centrali: Manolas appunto, poi Hummels, Hermoso, Mancini e Ndicka.