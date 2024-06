Roma, non solo Chiesa: a De Rossi piace anche Politano 

© Getty Images

L'appuntamento è già stato fissato alla prossima settimana, quando il suo procuratore Fali Ramadani arriverà in Italia e a Roma incontrerà il neo ds giallorosso Florent Ghisolfi. Un vertice esplorativo per capire la fattibilità dell'operazione. Daniele De Rossi vorrebbe fortemente allenare Federico Chiesa, che ha un contratto con la Juve in scadenza nel 2025 ma non è al centro del progetto del nuovo allenatore bianconero Thiago Motta. La strada è in salita, anche perchè c'è prima bisogno di vendere per poi investire nel ricavato sull'esterno, per cui la Juve chiede non meno di 40 milioni di euro. E poi Chiesa piace non soltanto alla Roma ma anche al Napoli.