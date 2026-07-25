Il Napoli blinda il suo gioiellino: ufficiale il rinnovo di Vergara fino al 2031

25 Lug 2026 - 12:36
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"Il rinnovo? Manca poco", aveva detto qualche giorno fa Antonio Vergara in occasione dell'evento con i tifosi in piazza a Dimaro. Ora è arrivata l'ufficialità. "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Antonio Vergara fino al 30 giugno 2031 con opzione per il prolungamento - si legge nella nota del club - Dopo una lunga trafila nel settore giovanile dei partenopei, il 23 agosto 2025 Vergara fa il suo esordio in prima squadra in occasione della vittoria esterna contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Lo scorso 28 gennaio arriva il primo gol in maglia azzurra al cospetto del Chelsea, con un'autentica prodezza che manda in visibilio il pubblico del Maradona. Tre giorni più tardi mette a referto anche il primo gol in campionato, decisivo per la vittoria interna contro la Fiorentina. Con il Napoli ha collezionato 19 presenze, vincendo una Supercoppa Italiana. Congratulazioni, Antonio!".

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