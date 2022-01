Roma, Mourinho ha scelto il centrocampista: è Sergio Oliveira del Porto

ROMA

Contatti con il club lusitano: si lavora al prestito

Un altro portoghese per la Roma: Sergio Oliveira è infatti il rinforzo scelto da Mourinho per il suo centrocampo. Lo Special One ha espressamente richiesto un mediano e il classe 1992 del Porto è in cima alla lista dei desideri. Già avviati i contatti con i lusitani e si lavora per un prestito con diritto di riscatto. Giocatore già accostato ai capitolini in estate e che ha sfiorato l'Italia con la Fiorentina.

Sergio Oliveira che ha fatto male a Juve e Milan in Champions League con il suo Porto, ora non è più titolare fisso per Sergio Conceiçao e ha voglia di Serie A. Al lavoro il suo agente Mendes che in passato ha strappato una promessa alla dirigenza dei lusitani: quella di far partire il suo assistito in caso di una buona offerta da una big. Ora è arrivata la Roma che farà di tutto per portarlo in Italia alla corte di Mou.