Il presidente del Besiktas: "Stiamo lavorando e parlando con Vlahovic"

05 Ago 2026 - 18:45
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Dusan Vlahovic © italyphotopress

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Il Besiktas fa sul serio per Dusan Vlahovic. In un'intervista rilasciata al media turco Fanatik, il presidente del club turco Serdal Adali ha confermato l'interesse per l'ex attaccante della Juventus: "Stiamo lavorando e parlando con Vlahovic", le sue parole. Confermate, quindi, le voci relative a un possibile trasferimento in Turchia dell'attaccante serbo. Rimasto svincolato dopo l'esperienza in bianconero, Vlahovic ora potrebbe ripartire dalla Super Lig turca, dove ritroverebbe Vincenzo Italiano, allenatore che l'ha lanciato definitivamente con la maglia della Fiorentina. 

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