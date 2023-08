Roma, è il giorno di Zapata: incontro con l'Atalanta, si va verso l'accordo

manovre giallorosse

Mourinho "vede" il colpo in attacco col colombiano vicino all'approdo in giallorosso

Sarà un lunedì caldissimo per la Roma in ottica mercato, con la forte accelerazione della società giallorossa per regalare quanto prima una punta a Mourinho. Il nome è sempre quello di Duvan Zapata, pallino dello Special One che non vede l'ora di poterlo abbracciare nella Capitale. E dopo il pari interno alla prima con la Salernitana, nonostante la doppietta di Belotti, i giallorossi non hanno intenzione di mollare la presa sul colombiano e hanno fissato l'incontro con la Dea per chiudere l'operazione.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, giallorossi e nerazzurri si incontreranno nella giornata di lunedì 21 agosto per limare il possibile accordo e, se tutto dovesse andare come sperato da Tiago Pinto, Zapata potrebbe volare alla volta di Roma per mettersi a disposizione di Mourinho e provare a esserci già sabato contro il Verona. Una forte accelerazione che arriva all'indomani della prima di campionato dal sapore dolceamaro per i giallorossi, col Gallo Belotti che si è fatto carico dell'attacco concludendo il match stremato. Vedi anche Serie A Serie A, Roma-Salernitana 2-2: Candreva super, Belotti regala il pari

E senza Abraham, lungodegente, e con poche (o quasi nessuna) alternativa alla punta bergamasca, è proprio da Bergamo che può arrivare il rinforzo ideale. Zapata, che alla prima con l'Atalanta è stato sostituito all'intervallo da De Katelaere risultato decisivo per la Dea, ha già dato il suo sì, resta ora da convincere la società nerazzurra.

Ci proverà la Roma che, stando a quanto riferito dal quotidiano, avrebbe deciso di puntare al colombiano con la formula dell'acquisto a titolo definitivo e non più in prestito con cessione vincolata alle presenze. L'operazione potrebbe quindi aggirarsi attorno ai 6 milioni che, sommati ai bonus, potrebbe lievitare fino a 10. Vedi anche roma Roma, Mourinho: "L'attaccante? Venire qua a piangere non ne vale la pena" "Tutti i calciatori sono importanti. Ma abbiamo una rosa numericamente abbondante, vedremo nei prossimi giorni cosa può succedere" aveva detto Percassi prima del match con il Sassuolo, mentre Gasperini nel post si è detto pronto alla separazione: "Devo tanto a giocatori come lui e Muriel. Se restano sono felice di continuare ad allenarli, se andranno via lo sarò altrettanto per loro". Parole che sanno di assist per i giallorossi che ora devono solo trovare la via del gol per il nuovo bomber.