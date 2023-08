Atalanta, De Ketelaere: "Volevo segnare, aspettavo da tanto questa sensazione"

ATALANTA

Il belga sorride per l'esordio con gol con la maglia della Dea e per il successo per 2-0 contro il Sassuolo

Segna De Ketelaere, i meme: i milanisti non ci credono, Maldini ride

















© twitter 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Charles De Ketelaere inizia bene l'esperienza con la maglia dell'Atalanta, andando subito in gol con i nerazzurri alla prima di campionato contro il Sassuolo. Un gol che rompe la maledizione italiana per il belga, una rete che lascia ben sperare per la prosecuzione dell'avventura con la Dea: "Ho aspettato a lungo sensazioni come queste, volevo segnare e sono contento che sia servito per vincere la partita- ha detto ai microfoni di Dazn-. Ho parlato col mister del mio modo di giocare, ho provato a fare ciò che vuole".

E il belga, che lasciando Milano ha subito trovato la via del gol, si è detto pronto ad affrontare col massimo impegno il campionato con l'Atalanta: "Per me è una bella opportunità e voglio fare bene. Gasperini? Mi piace il modo di giocare, sono venuto anche per questo. L'Atalanta è una grande squadra e voglio fare bene". Vedi anche Serie A Serie A, Sassuolo-Atalanta 0-2: De Ketelaere trascina subito la Dea

E anche Gian Piero Gasperini, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha parlato ed esaltato il belga: "Tanti fanno l'accostamento con Ilicic, ma è un po' presto. Arriva comunque da un ambiente importante come quello del Milan, dove si lavora molto bene. È un ragazzo che mi piace e che ha le qualità".