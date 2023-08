Roma, Pinto prova lo sprint per Zapata: giallorossi a caccia dello sconto

manovre giallorosse

La Dea vuole 3 milioni per il prestito oneroso, i giallorossi puntano a ridurre i costi

© Getty Images La Roma è a caccia del suo bomber, con Mourinho che attende da mesi un nome a cui affidare l'attacco vista l'assenza del lungodegente Abraham. Ma a oltre due mesi dall'infortunio dell'inglese manca ancora il nome dell'uomo dei gol che, nelle ultime ore, sembra sempre più prendere le sembianze di Duvan Zapata. Dopo aver visto naufragare le trattative per Scamacca e Morata, infatti, Tiago Pinto prova ad accelerare per la punta colombiana dell'Atalanta, puntando a ottenere uno sconto sul cartellino tra prestito oneroso e riscatto.

A fare il punto della situazione è il Corriere dello Sport, che ha sottolineato che il nome del 32enne della Dea nelle ultime ore è salito in cima alla lista di mercato dei giallorossi. Ma diversi sono i punti interrogativi sul giocatore che nell'ultima stagione è stato a lungo ai box per guai fisici. Vedi anche roma Roma, fari puntati sugli esuberi dell'Atalanta: piacciono Zapata e Demiral

Una condizione precaria che non gioverebbe alla Roma, che quindi vuole puntare sì sul giocatore, ma cercando di arrivare a uno sconto. Che il centravanti debba arrivare a tutti i costi non è infatti un segreto, con i giallorossi che avrebbero già imbastito una trattativa con l'Atalanta per arrivare a Zapata. La richiesta della Dea è di 3 milioni per il prestito e una cifra vicina ai 6-7 milioni per il riscatto a determinate condizioni.

Pinto sarebbe al lavoro proprio sulle cifre dell'operazione, con l'obiettivo di ottenere lo sconto sul prestito oneroso e fissare il riscatto al 40% delle presenze, più bonus legati al rendimento dell’attaccante. Ma Mou si fa pressante e sarebbe pronto a scendere in campo in prima persona per convincere il giocatore a lasciare Bergamo, con l'intento di strappare il sì a Zapata che poi potrebbe fare il gioco della Roma pressando a sua volta l'Atalanta per la cessione.

IDEA PAREDES SE PARTE MATIC - E intanto la Roma deve stare attenta anche al mercato in uscita dopo il caso Matic scoppiato negli ultimi giorni. Il serbo ha chiesto la cessione alla volta della Francia, direzione Rennes, e proprio dalla Francia potrebbe arrivare, o per meglio dire ritornare, il sostituto. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, infatti, i giallorossi avrebbero messo nel mirino Leandro Paredes. Operazione, quelle che porta all'argentino, che è vincolata proprio alla cessione di Matic.