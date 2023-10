Roma, Lukaku ha un patto col Chelsea: fissata la cifra per la cessione in estate, ultima parola al belga

la cifra

Accordo tra il belga e i Blues per la cessione a titolo definitivo, la Roma sorride

Romelu Lukaku e il Chelsea hanno stretto un patto e già dalla prossima estate potrebbe arrivare la cessione a titolo definitivo dell'attaccante belga a condizioni più accessibili. Dopo il lungo tira e molla della scorsa finestra di mercato, che ha portato Big Rom in prestito alla Roma dopo essere stato conteso da Inter, Juventus e tanti altri club, i Blues hanno infatti raggiunto l'accordo con la punta per la cessione estiva, con un prezzo fissato a 37 milioni di sterline secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Fabrizio Romano. Una cifra che può far gola a tanti, Roma compresa che si sta godendo l'attaccante in questo primo scorcio di stagione.

Una quota fissata prima di qualsiasi eventuale exploit del belga che sta facendo le fortune della Roma in questo avvio di stagione. In giallorosso sono infatti arrivati 7 gol in 8 partite, cinque in campionato e due in Europa League che hanno portato i capitolini a essere sempre più convinti dell'affare fatto in estate col Chelsea. E quei 37 milioni di sterline possono fare gola alla Roma, perché in estate poi l'ultima parola spetterà proprio a Lukaku. Vedi anche Calcio Roma, Lukaku: "Gli altri parlano, io dimostro in campo cosa devo fare"

Secondo quanto riferito da Romano, infatti, l'accordo tra il belga e i Blues prevede che la cessione potrà arrivare a patto che arrivino nelle casse dei londinesi i milioni richiesti, ma sarà Big Rom a dare o meno l'ok definitivo al trasferimento a titolo definitivo. Uno scenario che si fa interessante per i giallorossi che al momento si godono la punta, ma che sono anche consapevoli che il prezzo fissato vale anche per tutti gli altri club.