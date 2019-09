Roma, lunedì visite per Kalinic. Corsa contro il tempo per Vital

MOSSE GIALLOROSSE

La Roma aspetta Nikola Kalinic. Lunedì l'attaccante croato è atteso nella capitale per le visite mediche a Villa Stuart. L'incontro di sabato sera tra l'agente di Patrick Schick e il Lipsia ha dato il via libera al trasferimento al club tedesco del ceco in prestito oneroso biennale con obbligo di riscatto fissato a 25-26 milioni e dunque liberato il posto in attacco per l'ex Fiorentina e Milan. Kalinic arriva in giallorosso in prestito per 2,5 milioni e diritto di riscatto fissato a circa 9.

Kalinic, che non è stato convocato dall'Atletico Madrid per la sfida di Liga contro l'Eibar, si prepara dunque a cominciare la sua terza avventura in Italia. Alla Roma farà il vice Dzeko. Dopo questa staffetta in attacco il ds della Roma Petrachi concentrerà gli ultimi sforzi prima della chiusura del mercato su Mateus Vital, trequartista ma anche esterno classe 1998 del Corinthians. Nelle ultime ore si registra un aumento della richiesta del club brasiliano per far partire il giocatore: servono 10 milioni, la Roma ne offre 6. Il tempo stringe. L'alternativa si chiama Idrissi dell'AZ Alkmaar.