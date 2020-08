Roma, Fonseca: "Siamo pronti e concentrati, Zaniolo sarà titolare"

VERSO SIVIGLIA-ROMA

Chiuso il campionato, la Roma torna in campo in Europa League. Giovedì i giallorossi saranno in campo a Duisburg contro il Siviglia per gli ottavi e Paulo Fonseca vuol tenere alta la tensione in vista della gara-secca allo stadio "MSV Arena". "Siamo totalmente concentrati e pronti, non pensiamo ad altre cose - ha spiegato il tecnico portoghese -. E' un momento importante e arriviamo con fiducia e ottimismo". "Zaniolo è pronto, sarà titolare", ha aggiunto.

"La squadra arriva qui molto motivata - ha proseguito Fonseca -. Siamo in un buon momento. Sappiamo che è una gara difficile, contro una grande squadra. I ragazzi sono molto motivati". "Non ho bisogno di spronare la squadra, tutti capiscono che è un momento importante - ha aggiunto -. Siamo pronti per giocare contro una squadra come il Siviglia". "È un tipo di partita diversa, se non vinci stai fuori - ha continuato il tecnico giallorosso -. Non abbiamo due partite, ma solo una. Tutte le partite sono importanti per me, io voglio sempre vincere. Questa non è diversa. È una partita importante per noi, ma l'ambizione è la stessa delle altre".

Poi qualche battuta sulla formazione che dovrebbe scendere in campo: "Naturalmente giocherà Ibanez nella posizione di Smalling, Ibanez prima dell'infortunio ha giocato sempre bene, ho totale fiducia in lui. Pellegrini è un'opzione, anche Cristante può giocare, vediamo domani". Infine nessun rimpianto sul cambio di modulo che ha fatto cambiare passo ai giallorossi: "Non penso mai al passato. Quello che è importante è ciò che facciamo adesso. Arriviamo qui con fiducia totale. Fare supposizioni non è il mio stile".