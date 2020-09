Roma, Florenzi verso Parigi: vicino l'accordo col Psg

MERCATO

In casa Roma si sblocca la situazione relativa al futuro di Alessandro Florenzi, Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l'esterno azzurro sarebbe infatti a un passo dal trasferirsi in Francia al Paris Saint Germain, che sarebbe molto vicino all'accordo coi giallorossi per portare a Parigi il difensore in prestito secco per una stagione con diritto di riscatto. La Roma ricorda così Willy Monteiro













































La trattativa sarebbe ormai in una fase calda e nelle prossime ore potrebbe davvero diventare concreta. In Francia Florenzi, che nell'ultima stagione ha giocato a Valencia, prenderebbe il posto lasciato vacante in rosa da Meunier, andato al Borussia Dortmund, e ritroverebbe il compagno di Nazionale Marco Verratti. Florenzi, che a 'casa sua' è fuori dai piani di Fonseca, a Parigi potrebbe giocare con continuità per guadargnarsi la chiamata per Euro 2020.

Il giocatore, riportano in Francia, partirà già tra oggi e domani per Parigi, dove sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto: restano da sistemare gli ultimi dettagli. Florenzi avrebbe già sentito personalmente Leonardo e sarebbe molto entusiasta della sua nuova avventura nel club finalsta dell'ultima Champions League.

