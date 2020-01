La Roma saluta il capitano: Florenzi va al Valencia

visite mediche in spagna

La Roma e il suo capitano si salutano: Alessandro Florenzi è praticamente un nuovo giocatore del Valencia. Il terzino destro, insieme alla società, ha deciso di accettare l'offerta degli spagnoli visto il poco spazio concessogli dall'allenatore Fonseca. L'esterno si trasferisce in Liga in prestito fino a giugno con l'obiettivo di trovare continuità e convincere il ct Mancini a puntare su di lui per l'Europeo. Intercettato ha detto: "Messaggio ai tifosi? Vorrei dire tante cose, ma non sono emotivamente pronto".

Nelle prossime ore il giallorosso volerà a Valencia per le visite mediche di rito e la firma. Dopo 7 anni le strade di Florenzi e della Roma si dividono: i tifosi perdono un'altra bandiera, un altro giocatore simbolo.

Quel che poi accadrà a giugno è tutto da vedere anche se al momento non è sul piatto la possibilità che poi Florenzi prosegua in Spagna la sua avventura. La Roma inzialmente puntava su un prestito con diritto di riscatto, ma su questo punto non si è trovata l'intesa con il Valencia. Tra sei mesi, quindi, anche alla luce delle prestazioni dell'esterno giallorosso, le parti si siederanno nuovamente attorno a un tavolo e decideranno il da farsi. Intanto Florenzi vola nella Liga per inseguire un posto alla corte di Mancini.