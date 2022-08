Roma, è fatta per Belotti: il Gallo già pronto per la Juve?

MANOVRE GIALLOROSSE

L'imminente cessione di Felix alla Cremonese spalanca le porte di Trigoria all'ex attaccante del Torino

© Getty Images Dopo settimane di trattative è sempre più vicino lo sbarco di Andrea Belotti alla Roma. Per chiudere la trattativa bisogna solo attendere la cessione di Felix alla Cremonese, che verserà nelle casse giallorosse 6 milioni di euro più tre di bobus. L'uscita in attacco permetterà a Pinto di regalare il Gallo a José Mourinho. L'ex Torino spera di arrivare a Trigoria - o direttamente a Torino - tra domani e venerdì, visto che la Roma giocherà sabato sera in casa della Juventus. E per lui sarà subito derby.

Calciatore e club capitolino hanno da tempo l'accordo sulla base di un contratto triennale, ma per chiudere la trattativa a Trigoria bisognava assolutamente cedere un attaccante per fargli spazio. E appena Felix sbarcherà a Cremona, il Gallo riceverà la tanto attesa chiamata per mettere nero su bianco e cominciare un'avvincente nuova avventura dopo aver detto addio al Torino. Il 28enne attaccante nelle scorse settimane ha detto no a Nizza, Monaco, Lazio e Galatasaray.

