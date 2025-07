Roma, un rinforzo per reparto per far contento Gasp

A centrocampo invece il casting comprende più nomi. Massara si è mosso per due profili in particolare: Richard Rios del Palmeiras e Neil El Aynaoui del Lens. Il colombiano del Verdao, classe 2000, ha ben impressionato durante il Mondiale, facendo salire la sua valutazione fino a 30 milioni di euro. Un'asticella sotto la quale i brasiliani non vorrebbero scendere. La Roma ci avrebbe già provato con un'offerta che, bonus compresi, sfiorava quota 30. Tentativo però respinto dal Palmeiras che vorrebbe 30 milioni di base fissa. Non si escludono altri tentativi, ma per non rimanere senza alternative in mano Massara ha bussato alla porta del Lens per il classe 2001 El Aynaoui. Il centrocampista marocchino in questa stagione è sbocciato con 8 gol e 1 assist messi a referto in 24 partite di Ligue1. Un rendimento che ha convinto la Roma a investire 20 milioni di euro. Anche in questo caso l'offerta non è stata ritenuta sufficiente dal club francese che chiede 30 milioni, forte di un contratto in scadenza nel 2027. Questi due nomi però vanno monitorati con attenzione perché è molto probabile che da questa coppia esca il nuovo centrocampista dei giallorossi.