Roma: colpo a centrocampo: in arrivo Barrios del Boca Juniors

28/01/2019

Wilmer Barrios e la Roma: una storia che sta per scrivere il suo primo capitolo. Il club giallorosso è molto vicino all’acquisto del centrocampista colombiano, colonna del Boca Juniors, grande protagonista nell’ultima Coppa Libertadores che la sua squadra ha perso solo nel contestatissimo atto finale contro il River Plate. Da tempo Eusebio Di Francesco ha messo in evidenza la carenza numerica in cui si è venuto a trovare nel settore centrale. Barrios è un incontrista dotato di grandissima determinazione, uno che si trova sempre nel posto giusto per recuperare un pallone e far ripartire un’azione. Uno che può occupare il posto di De Rossi quando il capitano non è al massimo, ma non solo.