Roma, Bonucci è più vicino: lo spogliatoio avrebbe dato il via libera

L'AFFARE

Il difensore vuole lasciare l'Union Berlin e potrebbe tornare in Serie A per rinforzare la rosa di Mourinho

© Getty Images Leonardo Bonucci è pronto a tornare in Serie A e a vestire la maglia della Roma. L'esperienza in Germania con l'Union Berlin non è stata fino a questo momento redditizia e l'ex capitano bianconero non ha nascosto la voglia di cambiare. La Roma di Mourinho - in piena emergenza difensiva da inizio stagione - ha avviato da tempi i contatto con l'entourage del giocatore per capire la disponibilità al trasferimento e anche dall'interno dello spogliatoio sarebbe arrivato l'ok per l'accoglienza a un giocatore sicuramente importante, ma altrettanto ingombrante anche per il suo passato.

LO SPOGLIATOIO - L'indiscrezione è stata riportata dal Corriere dello Sport, ma se con i tifosi della Roma in passato non sono mancati motivi di scontro con Bonucci quando indossava la maglia della Juventus, la situazione nella rosa giallorossa impone nuovi innesti pronti subito vista anche la prossima partenza di Ndicka in direzione Coppa d'Africa. L'aiuto per Bonucci in tal senso è arrivato dai giocatori più rappresentativi della Roma.

Il suo principale sponsor di Bonucci sarebbe Paulo Dybala che con il difensore ha condiviso lo spogliatoio per tantissime battaglie in campo, ma l'argentino non è il solo. Anche Mancini, Pellegrini e Spinazzola - i nazionali azzurri - riconoscono leadership in Bonucci e non avrebbero problemi ad accoglierlo.

L'AFFARE - Se Bonucci non è soddisfatto dell'esperienza all'Union Berlin, lo stesso si può dire in riferimento alla società tedesca che dall'esperto centrale italiano si aspettava un altro impatto nel calcio tedesco. La Roma però non può spendere sul mercato e andrà trovata una soluzione con il club di Berlino che possa accontentare tutti: il prestito secco, che però costringerebbe l'Union a rinnovare il contratto in scadenza con Bonucci; oppure la risoluzione immediata del contratto, che è ciò su cui punta Bonucci.

ROMA, TIAGO PINTO: "BONUCCI? SONO STATI FATTI TANTI NOMI, MAGARI QUALCUNO VIENE BECCATO"

"Io sono stato sempre chiaro: se c'è un reparto dove c'è insufficienza sono i difensori centrali, ma abbiamo paletti importanti che ci impediscono di scegliere chi vogliamo. Non faccio commenti su tutti i nomi usciti: sono tanti, magari qualcuno viene beccato". Così Tiago Pinto sulla suggestione Bonucci prima della sfida col Napoli.