Roma, un difensore per gennaio: c'è anche l'ipotesi Leonardo Bonucci

clamoroso

L'ex Juventus e Milan potrebbe lasciare l'Union Berlino per colmare le difficoltà difensive giallorosse

La Roma pensa a Leonardo Bonucci: l'ipotesi è clamorosa perché il rapporto tra il difensore italiano e la Serie A sembrava finito la scorsa estate con la decisione di partire per la Germania con destinazione Union Berlino. Ma i giallorossi sono alla ricerca di un rinforzo per la retroguardia a gennaio, visto l'infortunio di Smalling e la convocazione di N'Dicka per la Coppa d'Africa, e l'ex Juventus - scrive il Corriere dello Sport - sembra un profilo adatto perché non avrebbe bisogno di ambientamento e possiede l'esperienza necessaria per un rapido inserimento.

Recentemente Bonucci aveva detto a Marca che trasferirsi in Germania "è stato un grande cambiamento della mia vita, qui sono solo" riferendosi alla propria famiglia, rimasta a Torino. Così Leo si riavvicinerebbe anche a loro, un trasferimento a cui l'Union non metterebbe troppi paletti economici poiché la squadra è in un momento difficile, fuori dalla Champions e in lotta salvezza, e lo stesso 36enne sta trovando sempre meno spazio tra i titolari (sin qui 9 presenze tra campionato e coppe, per 701 minuti complessivi).

Detto di Bonucci, in casa Roma comunque si valutano anche altri nomi: Arthur Theate, ex Roma e ora in forza al Rennes, e Pablo Marì, che però il Monza cederebbe solo per quattro milioni di euro mentre Tiago Pinto lavora per un difensore che arrivi in prestito secco. Infine anche Oumar Solet, classe 2000 del Salibrugo, che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza 2025.

