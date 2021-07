Roma, Azmoun in gol e lo Zenit scherza sui social: "Mourinho, ignoralo"

MERCATO

C’è lo zampino dell’obiettivo di mercato dei giallorossi nella prima vittoria del club russo

Lo Zenit inizia il campionato russo con un successo per 3-1 sul campo del Khimki e nella prima vittoria stagionale della squadra c’è anche lo zampino di Sardar Azmoun, che fa giorni ormai è entrato nei radar di mercato della Roma. Tiago Pinto ha individuato proprio nell’attaccante classe 1995 il profilo giusto per completare un pacchetto di punte che comprende già Dzeko e Borja Mayoral, ma l’operazione non si presenta semplice. Lo Zenit infatti valuta il cartellino del suo gioiello non meno di 20 milioni di euro e su di lui c’è anche il Leverskusen. Getty Images

Intanto, il club di San Pietroburgo in qualche modo ha già mandato il suo ‘avvertimento’ alla Roma e in particolare al tecnico dei giallorossi José Mourinho. Dopo la rete realizzata dall’iraniano contro il Khimki, sul profilo Twitter ufficiale del club russo è infatti apparso un post eloquente: “Mourinho, ignoralo”. Un modo simpatico per rispondere alla richiesta di un tifoso (“Mourinho prendilo”).

