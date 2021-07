Roma, Spinazzola fissa i tempi del rientro: "Tornerò a novembre"

ROMA

L'esterno giallorosso: "Mourinho ha già conquistato tutti"

Leonardo Spinazzola si mette alle spalle il grave infortunio di Euro 2020 e guarda avanti fissando già i tempi del rientro in campo. "A novembre sarò a disposizione del mister per ricominciare a giocare - ha spiegato a ilromanista.eu -. Nella mia testa c'è solo questa data". "Altri ci sono riusciti, ci proverò anche io", ha poi aggiunto l'esterno giallorosso. Getty Images

"So benissimo che c'è chi parla di gennaio, di febbraio e magari pure di marzo, ma io dico che a novembre torno in campo - ha proseguito Spinazzola -. Poi magari mi sbaglierò, lo vedremo". "Ora mi sto riposando, dopo tanti giorni molto carichi. Ho portato la famiglia un po' al mare - ha aggiunto -. Ci vuole un po' di riposo. Ho saltato tanto per festeggiare, ma per la vittoria dell'Europeo potevo saltare anche senza gambe".

"Per una settimana con la testa sono rimasto un po' stordito - ha raccontato l'esterno azzurro tornando a parlare dell'infortunio -. L'adrenalina ha girato a mille, mangiavo pochissimo, mi veniva subito la nausea, bevevo poco. Stavo sempre sdraiato, non bruciavo niente, ho vissuto un po' sulle montagne russe". "Ancora non ci credo che abbiamo vinto davvero - ha continuato -. E se penso al lavoro che devo fare, non vedo l'ora. Sono già carico".

"A Trigoria tornerò a lavorare il 2 agosto, a un mese dall'infortunio - ha spiegato l'esterno -. Andrò a fare mobilità della caviglia sotto la tutela dei fisioterapisti, ho voglia di riprendere la routine e quello farà tanto". "Ma per sei settimane non potrò poggiare neanche il piede a terra, poi mi aiuterò con le stampelle ma sempre con basso carico - ha proseguito -. Ma io già ora non sto fermo: ho già tolto i punti, ora mentre parliamo sto sul letto sdraiato, ma muovo il piede su e giù, per far sentire al muscolo che ci sono, che deve lavorare. Già vedo miglioramenti".

Poi qualche battuta su Mourinho. "Ci ho parlato al telefono prima dell'Europeo e poi quando sono tornato a Trigoria - ha spiegato Spinazzola -. Ho visto un allenamento, la prima amichevole". "Mi pare una brava persona - ha aggiunto -. Ma si vede subito che è tosto, è tanta roba. Da quello che ho sentito dai miei compagni, ha lasciato subito una grande impressione". "Pensa sempre e solo al risultato, ci sarà maggiore attenzione adesso. Peccato che mi perderò tutta la prima fase", ha concluso.