Roma: accordo con il Betis, preso il portiere Pau Lopez

05/07/2019

È Pau Lopez il colpo della Roma annunciato giovedì in conferenza stampa dal neo direttore sportivo Gianluca Petrachi . Il club giallorosso ha infatti raggiunto un accordo con il Betis Siviglia per il portiere classe 1994 sulla base di 27 milioni - 20 milioni di euro più la percentuale sulla futura rivendita di Sanabria, valutata intorno ai 7 milioni.

Pau Lopez è atteso a Roma lunedì per le visite mediche, al termine delle quali ci sarà la firma di un contratto quadriennale. Lo spagnolo prenderà il posto di Olsen tra i pali giallorossi. Lo svedese, arrivato nella capitale soltanto un anno fa dal Copenaghen per 8,5 milioni di euro più 3,5 di bonus, è destinato a partire, magari in direzione Premier League, dove ha diversi estimatori.