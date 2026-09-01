MANOVRE GIALLOROSSE

Roma-Chelsea, che intreccio: trattativa per Koné, ma Gasp si oppone. Resta in piedi la pista Gittens

La Roma vacilla davanti all'offerta del Chelsea, ma per Gasp il francese è intoccabile 

01 Set 2026 - 11:29
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Minuti caldissimi in casa Roma: sul tavolo la possibile cessione di Koné al Chelsea e il prestito di Gittens. Gasperini e D'Amico fanno muro 

Chelsea su Koné

 Il Chelsea si è fatto seriamente avanti per Koné: offerta da 52 milioni e apertura per il prestito di Gittens. Gasperini, però, fa muro: la trattativa, che sembrava in fase avanzata, sarebbe stata bloccata proprio dal tecnico giallorosso, che considera il centrocampista un elemento imprescindibile della sua rosa. Al momento la Roma rimane tranquilla e contiene gli assalti del Chelsea. Resta in piedi, invece, la pista che porta a Gittens: la cessione di Koné avrebbe facilitato la buona riuscita dell'operazione, ma D'Amico spera comunque in un'apertura dei Blues. 

Chi sostituisce Koné?

 Stanno già circolando nomi sui possibili sostituti di Koné: i nomi più caldi sarebbero quelli di Youssouf Fofana del Milan e Mandela Keita del Parma. Al momento sono solo valutazioni, ma la buona riuscita della trattativa per Koné al Chelsea potrebbe far decollare anche una di queste trattative. 

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