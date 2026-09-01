Roma-Chelsea, che intreccio: trattativa per Koné, ma Gasp si oppone. Resta in piedi la pista Gittens

Il Chelsea si è fatto seriamente avanti per Koné: offerta da 52 milioni e apertura per il prestito di Gittens. Gasperini, però, fa muro: la trattativa, che sembrava in fase avanzata, sarebbe stata bloccata proprio dal tecnico giallorosso, che considera il centrocampista un elemento imprescindibile della sua rosa. Al momento la Roma rimane tranquilla e contiene gli assalti del Chelsea. Resta in piedi, invece, la pista che porta a Gittens: la cessione di Koné avrebbe facilitato la buona riuscita dell'operazione, ma D'Amico spera comunque in un'apertura dei Blues.