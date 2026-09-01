Udinese, sarà Jovanovic il vice Zaniolo

01 Set 2026 - 14:48
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Sarà Lazar Jovanovic il vice Zaniolo nell'Udinese, con la possibilità di giocare al suo fianco in appoggio alla prima punta. Lo ha annunciato la società friulana. Il talento serbo, 19 anni, arriva dallo Stoccarda a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031. Giocatore versatile, in grado di agire da esterno su entrambe le corsie, sulla trequarti e anche da attaccante, fornirà al tecnico Runjaic diverse soluzioni di gioco. Nella carriera di Jovanovic ci sono esperienze nel Novi Sad, nella Stella Rossa e nell'OFK Belgrado, prima di approdare in Bundesliga, nello Stoccarda, con cui la scorsa stagione ha giocato 3 gare di campionato e altrettante in Europa League, raggiungendo la qualificazione in Champions League. È un punto fermo della nazionale under 21 del suo paese con cui vanta una rete in 5 presenze. 

Ultimi video

01:48
Calciomercato, Sportmediaset in diretta dall'Hotel Sheraton

Calciomercato, Sportmediaset in diretta dall'Hotel Sheraton

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

01:28
Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

00:34
Mercato Napoli: due "consolazioni" per Allegri

Mercato Napoli: due "consolazioni" per Allegri

02:05
Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

01:38
Il Milan ci prova per Tiago Gabriel, ma intanto pensa a due cessioni

Il Milan ci prova per Tiago Gabriel, ma intanto pensa a due cessioni

07:55
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

07:38
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:32
Calciomercato, ore calde, le ultimissime notizie

Calciomercato, ore calde, le ultimissime notizie

01:40
Calciomercato, Accomando: "La Roma può perdere un big, in arrivo offerta dalla Premier"

Calciomercato, Accomando: "La Roma può perdere un big, in arrivo offerta dalla Premier"

01:43
Calciomercato, Accomando: "Juve, arriva Sarr, ma non solo…"

Calciomercato, Accomando: "Juve, arriva Sarr, ma non solo…"

02:10
Trevisani: "Il Napoli sta regredendo, con il Como si è visto"

Trevisani: "Il Napoli sta regredendo, con il Como si è visto"

01:14
Calciomercato, Raimondi: "Milan, ci può essere un colpo in extremis"

Calciomercato, Raimondi: "Milan, ci può essere un colpo in extremis"

01:59
Trevisani: "Inter, dopo Cagliari vedo più buone notizie"

Trevisani: "Inter, dopo Cagliari vedo più buone notizie"

01:21
Calciomercato, Raimondi: "Como-Kean, ore caldissime"

Calciomercato, Raimondi: "Como-Kean, ore caldissime"

01:48
Calciomercato, Sportmediaset in diretta dall'Hotel Sheraton

Calciomercato, Sportmediaset in diretta dall'Hotel Sheraton

I più visti di Mercato

MCH HUTCHINSON ARRIVO AEROPORTO MCH

Borsone di lusso e sorrisone: Milan, Hutchison è atterrato

CLIP STUDIO BATTISTI SU MERCATO JUVENTUS PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Battisti: "Kessie ha detto no alla Juve"

Calciomercato, Raimondi: "Milan, ci può essere un colpo in extremis"

Calciomercato, Raimondi: "Milan, ci può essere un colpo in extremis"

CLIP STUDIO RAIMONDI SU MERCATO MILAN PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Raimondi: "Ecco chi prende il Milan con i soldi di Leao"

Juventus, ecco Nick "Zwei-Meter-Messi" Woltemade: tutto sul gigante tedesco che ha stregato la Vecchia Signora

CLIP STUDIO BATTISTI SU MERCATO VARIE PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Roma, ecco il colpo di Balerdi

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:38
Gabriel Jesus-Barcellona, ora è ufficiale: il brasiliano ha firmato
15:37
Como, fatta per Kuhn al Borussia Moenchengladbach
15:30
Udinese, Mlacic in prestito al Watfrod
15:18
Como, Audero verso il Rayo Vallecano: chiusura ad un passo
15:08
Parma, Balogh va al Westerlo