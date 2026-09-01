Udinese, sarà Jovanovic il vice Zaniolo

Sarà Lazar Jovanovic il vice Zaniolo nell'Udinese, con la possibilità di giocare al suo fianco in appoggio alla prima punta. Lo ha annunciato la società friulana. Il talento serbo, 19 anni, arriva dallo Stoccarda a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031. Giocatore versatile, in grado di agire da esterno su entrambe le corsie, sulla trequarti e anche da attaccante, fornirà al tecnico Runjaic diverse soluzioni di gioco. Nella carriera di Jovanovic ci sono esperienze nel Novi Sad, nella Stella Rossa e nell'OFK Belgrado, prima di approdare in Bundesliga, nello Stoccarda, con cui la scorsa stagione ha giocato 3 gare di campionato e altrettante in Europa League, raggiungendo la qualificazione in Champions League. È un punto fermo della nazionale under 21 del suo paese con cui vanta una rete in 5 presenze.