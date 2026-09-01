Clamoroso Fofana: visite col Sunderland, intanto il Palace si inserisce e tenta lo "scippo"

01 Set 2026 - 14:29
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© italyphotopress

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Nell'ultimo giorno di mercato tiene banco il caso Malick Fofana. Inseguito per settimane dalla Roma, negli ultimi giorni la Premier si è fatta sotto sull'esterno classe 2005 del Lione. L'Arsenal è stato il primo club a farsi avanti, i Gunners però hanno desistito davanti alla richiesta da 40 milioni del Lione. Allora il Sunderland ha fiutato l'affare: blitz per assicurarsi Fofana con un'offerta da 30 milioni più 5 di bonus. Sembrava tutto fatto, invece, proprio mentre l'esterno del Lione si stava sottoponendo alle visite mediche per i Black Cats, un altro club di inglese ha fatto irruzione nell'affare: si tratta del Crystal Palace. 

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