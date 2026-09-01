Atalanta, con un anno di anticipo risolto il contratto con Bakker

Termina con una stagione d'anticipo il contratto di Mitchel Bakker con l'Atalanta. La società nerazzurra ne ufficializza la risoluzione del contratto. L'esterno mancino olandese era di fatto fuori rosa. Classe 2000, era arrivato nell'estate del 2023 dal Bayer Leverkusen e conta complessivamente 23 presenze con 1 rete nella prima squadra nerazzurra. Nel 2024-2025 il prestito temporaneo al Lille in Francia. La scorsa stagione, invece, una presenza sia in Under 23 che in Primavera, a causa della rottura del legamento crociato anteriore e sutura del menisco esterno del ginocchio destro il 24 luglio dell'anno scorso.