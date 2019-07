Roma-Higuain, ecco l'offerta: 4,5 milioni all'anno fino al 2023

LA TRATTATIVA

Gonzalo Higuain non vive la stessa situazione di Mauro Icardi all'Inter, ma anche lui sembra fuori dal progetto Juve. Quel numero 21 che porterà sulle spalle nella tournée, al posto del 9, la dice lunga. Così diventa sempre più probabile vederlo presto con un'altra maglia e secondo il Corriere dello Sport la Roma avrebbe trovato la soluzione migliore per ultimare il suo acquisto. Higuain l'indesiderato

Stipendio più basso, contratto più lungo, o in oltre parole, Higuain dovrebbe spalmarsi l'ingaggio, come spesso si fa con i giocatori over 30. Attualmente l'argentino percepisce 6,5 milioni a stagione, la Roma mette sul piatto un quadriennale da 4,5 più bonus, gli stessi soldi che guadagna oggi Edin Dzeko, sul piede di partenza. Un accordo del genere lo porterebbe, se il matrimonio durasse per quanto stabilito, quasi a terminare la carriera in giallorosso, visto che nel 2023 il Pipita avrà 35 anni e mezzo.

Finora il giocatore non ha ascoltato nessun'offerta, con il suo fratello-agente che oltre un mese fa ricordava su Twitter che in Italia avrebbe giocato soltanto alla Juve. In quel momento, probabilmente, era deciso a giocarsi le proprie chance confidando nel mentore Sarri. Ma forse ora si sente anche lui di troppo in bianconero. E valuterà la proposta della Roma per rilanciarsi e dimostrare di essere ancora il bomber dei record.