Lo Zenit acquista Malcom e sfotte la Roma: duello social ricco di ironia

Dopo una sola (deludente) stagione Malcom ha detto addio al Barcellona: è ufficiale il passaggio dell'attaccante brasiliano allo Zenit San Pietroburgo per 40 milioni più 5 di bonus. Nell'annunciare l'affare la società russa, sul proprio profilo Twitter inglese, ha ripercorso la carriera del 22enne, che compare nel filmato con le maglie di Corinthians, Bordeaux e Barcellona. Ma non solo: a un certo punto si vede l'ala con la casacca della Roma e il periodo di tempo di permanenza nella Capitale (22-23 luglio 2018). La società russa ha voluto ricordare ironicamente quanto accaduto l'estate scorsa: in quei giorni di luglio i giallorossi avevano comunicato l'acquisto di Malcom (lo stesso aveva fatto la società francese) prima del colpo di scena con il prepotente ingresso del Barça e il sorpasso-beffa sul club di Pallotta.