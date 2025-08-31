La Roma punta dritto su Dominguez: contatti in corso con il Bologna. Offerto Pessina

"Dominguez? C'è stata una chiacchierata con la Roma", ha detto il ds del Bologna Marco Di Vaio prima della partita contro il Como. Confermando quanto dichiarato dall'ad dei rossoblù Claudio Fenucci a margine dei sorteggi di Europa League ("La Roma ha chiesto Dominguez, valuteremo"). Ma il club giallorosso nelle ultime ore ha aumentato il pressing sull'esterno argentino classe 2003 e intensificato i contatti con gli emiliani ed è pronto a formulare un'offerta ufficiale per il giocatore, valutato tra i 15 e i 18 milioni di euro. L'accelerata per Dominguez arriva davanti alle difficoltà ad arrivare a Jadon Sancho e a Tyrique George. La Roma non ha mai perso le speranze di arrivare all'inglese del Manchester United ma anche l'ultimo contatto con il suo agente non ha portato ai risultati sperati, mentre il 19enne del Chelsea potrebbe restare ai Blues dopo l'infortunio di Delap (Maresca lo ha mandato in campo al 14' della sfida di Premier contro il Fulham proprio al posto del compagno di squadra). La sua valutazione è tra i 23 e i 25 milioni di euro.