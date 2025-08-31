Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
MOSSE GIALLOROSSE

La Roma punta dritto su Dominguez: contatti in corso con il Bologna. Offerto Pessina

Le difficoltà ad arrivare a Sancho e George hanno spinto la dirigenza giallorossa ad accelerare per l'argentino. Spunta l'opzione Pessina 

31 Ago 2025 - 16:11

"Dominguez? C'è stata una chiacchierata con la Roma", ha detto il ds del Bologna Marco Di Vaio prima della partita contro il Como. Confermando quanto dichiarato dall'ad dei rossoblù Claudio Fenucci a margine dei sorteggi di Europa League ("La Roma ha chiesto Dominguez, valuteremo"). Ma il club giallorosso nelle ultime ore ha aumentato il pressing sull'esterno argentino classe 2003 e intensificato i contatti con gli emiliani ed è pronto a formulare un'offerta ufficiale per il giocatore, valutato tra i 15 e i 18 milioni di euro. L'accelerata per Dominguez arriva davanti alle difficoltà ad arrivare a Jadon Sancho e a Tyrique George. La Roma non ha mai perso le speranze di arrivare all'inglese del Manchester United ma anche l'ultimo contatto con il suo agente non ha portato ai risultati sperati, mentre il 19enne del Chelsea potrebbe restare ai Blues dopo l'infortunio di Delap (Maresca lo ha mandato in campo al 14' della sfida di Premier contro il Fulham proprio al posto del compagno di squadra). La sua valutazione è tra i 23 e i 25 milioni di euro.

Leggi anche

Soulé piega la resistenza del Pisa, la Roma di Gasp si conferma e resta a punteggio pieno

A CENTROCAMPO IDEA PESSINA
Il colpo last minute del mercato giallorosso potrebbe essere Matteo Pessina, attualmente in forza al Monza in Serie B. Il centrocampista, che Gasperini ha già allenato dal 2018 al 2022 ai tempi dell'Atalanta, è stato proposto alla Roma, che al momento sta facendo le proprie valutazioni per un prestito con diritto di riscatto. Nel frattempo, Pessina si trova regolarmente in ritiro con il Monza, in vista del match di stasera con il Bari.

SALAH-EDDINE IN PRESTITO AL PSV
"L'AS Roma comunica di avere trovato l’accordo con il PSV Eindhoven per la cessione di Anass Salah-Eddine. L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'esterno olandese, arrivato nel mercato invernale del 2025, ha collezionato tre presenze in giallorosso. In bocca al lupo, Anass!".

roma
dominguez
matteo pessina

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

01:27
Calciomercato live

Calciomercato live

01:51
Calciomercato live

Calciomercato live

02:30
Tra infortuni e mercato

Tra infortuni e mercato

00:33
MCH NKUNKU ALLA MADONNINA 29/8 MCH

Nkunku alla Clinica La Madonnina per le visite mediche

00:44
MCH ARRIVO NKUNKU A LINATE MCH

Milan, lo sbarco di Nkunku a Linate

01:58
Calciomercato live

Calciomercato: le novità della giornata

01:47
L'intreccio delle punte

Tutti a caccia dei bomber

02:02
Calciomercato live

Le punte al centro del mercato

02:04
Calciomercato live

Le ultimissime dal mercato

01:04
Calciomercato live

Calciomercato live

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

00:59
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

I più visti di Roma

Juve e Roma, colpo di scena per Sancho: potrebbe restare al Manchester United

Roma, è arrivato Tsimikas: ora visite mediche e firma sul contratto

Jadon Sancho

Prima Sancho, poi George e nel caso Dominguez: la Roma non si arrende

Roma, per George serve l'ok dei Friedkin: l'impasse sul mercato preoccupa Gasperini

Tyrique George

Porte girevoli Roma: in arrivo Ziolkowski e George, Dovbyk con la valigia

Clamoroso Bailey: si fa male al primo allenamento nel giorno dell'annuncio, salta l'esordio

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:05
Roma: ufficiale Salah-Eddine in prestito al Psv
15:32
Reggiana, Charlys in prestito dal Verona
15:30
Fiorentina, proposto Ceballos: ma servono cessioni
14:37
Pisa, domani Albiol sosterrà le visite mediche
14:15
Torino, vicino Nkounkou dall'Eintracht Francoforte