La Roma punta dritto su Dominguez: contatti in corso con il Bologna. Offerto Pessina

Le difficoltà ad arrivare a Sancho e George hanno spinto la dirigenza giallorossa ad accelerare per l'argentino. Spunta l'opzione Pessina
"Dominguez? C'è stata una chiacchierata con la Roma", ha detto il ds del Bologna Marco Di Vaio prima della partita contro il Como. Confermando quanto dichiarato dall'ad dei rossoblù Claudio Fenucci a margine dei sorteggi di Europa League ("La Roma ha chiesto Dominguez, valuteremo"). Ma il club giallorosso nelle ultime ore ha aumentato il pressing sull'esterno argentino classe 2003 e intensificato i contatti con gli emiliani ed è pronto a formulare un'offerta ufficiale per il giocatore, valutato tra i 15 e i 18 milioni di euro. L'accelerata per Dominguez arriva davanti alle difficoltà ad arrivare a Jadon Sancho e a Tyrique George. La Roma non ha mai perso le speranze di arrivare all'inglese del Manchester United ma anche l'ultimo contatto con il suo agente non ha portato ai risultati sperati, mentre il 19enne del Chelsea potrebbe restare ai Blues dopo l'infortunio di Delap (Maresca lo ha mandato in campo al 14' della sfida di Premier contro il Fulham proprio al posto del compagno di squadra). La sua valutazione è tra i 23 e i 25 milioni di euro.
A CENTROCAMPO IDEA PESSINA
Il colpo last minute del mercato giallorosso potrebbe essere Matteo Pessina, attualmente in forza al Monza in Serie B. Il centrocampista, che Gasperini ha già allenato dal 2018 al 2022 ai tempi dell'Atalanta, è stato proposto alla Roma, che al momento sta facendo le proprie valutazioni per un prestito con diritto di riscatto. Nel frattempo, Pessina si trova regolarmente in ritiro con il Monza, in vista del match di stasera con il Bari.
SALAH-EDDINE IN PRESTITO AL PSV
"L'AS Roma comunica di avere trovato l’accordo con il PSV Eindhoven per la cessione di Anass Salah-Eddine. L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'esterno olandese, arrivato nel mercato invernale del 2025, ha collezionato tre presenze in giallorosso. In bocca al lupo, Anass!".
