Bayern, Neuer: "Ritiro? Ancora presto per dirlo"

All'alba dei 40 anni, che compirà a marzo 2026, non è ancora tempo di pensare al ritiro per Manuel Neuer. La leggenda del Bayern Monaco ha risposto così a una domanda su un ipotetico addio al calcio: "Sono completamente rilassato. Mi sto prendendo il mio tempo durante l'inverno. E poi possiamo sempre parlarne. Molti fattori entrano in gioco. È una questione di salute, forma fisica e motivazione. Ma anche di cosa succederà al club la prossima stagione. Non posso rispondere io stesso perché è ancora troppo presto".