La Roma insidia l'Inter: maxi-offerta al Cagliari per Barella. E spunta la suggestione Higuain

La Roma non molla e rilancia. Il club capitolino insiste per Nicolò Barella : il neo ds Gianluca Petrachi si è mosso ufficialmente con il Cagliari. Secondo quanto riferito da Il Tempo i giallorossi avrebbero messo sul piatto 30 milioni più 5 di bonus e il cartellino di Gregoire Defrel , valutato 18 milioni, per un totale di 53 mln . Una somma a dir poco importante a testimonianza delle (serie) intenzioni della Lupa, decisa a complicare i piani dell'Inter, da tempo sul centrocampista rossoblu.

Tra il club nerazzurro e i sardi i dialoghi vanno avanti ma non è ancora stata raggiunta l'intesa, da qui il forte inserimento della Roma. Tuttavia in Viale della Liberazione sono relativamente tranquilli perché il 22enne vuole solo l'Inter e sarebbe già in parola con Antonio Conte. La prossima settimana potrebbe andare in scena un nuovo incontro tra il Biscione e il Cagliari, deciso a non fare sconti forte anche della proposta recapitata dai giallorossi. Possibile l'inserimento di Dimarco (in prestito) oltre a un aumento dei bonus (fino a 6 milioni), da aggiungere ai 36 di parte fissa.



Intanto la Roma - riporta il Corriere dello Sport - starebbe pensando a Gonzalo Higuain, in uscita dalla Juventus (il Chelsea non eserciterà il diritto di riscatto). Petrachi avrebbe parlato anche del centravanti argentino con i bianconeri: la prima ipotesi è di un prestito da 12 milioni mentre l'ingaggio (13 milioni lordi) è poco superiore a quello di Dzeko, destinato a vestire la maglia dell'Inter. Il Pipita avrebbe però dei dubbi, legati alla competitività della squadra di Fonseca, ormai orfana di Manolas e dello stesso Dzeko (e scossa dagli addii di De Rossi e Totti). Ecco perchè non è da scartare del tutto una nuova avventura all'estero.