La Roma guarda in casa Juventus: piace anche Soulé

MANOVRE BIANCONERE

L'argentino verrà ceduto dai bianconeri per fare cassa e De Rossi non avrebbe nascosto il suo gradimento. Per il centrocampo piace Suslov

La Roma sta guardando con occhi attenti quello che sta accadendo in casa Juventus in materia di rinnovi e cessioni. Di Federico Chiesa alla corte di Daniele De Rossi si è già parlato e presto il suo agente, Fali Ramadani, dovrebbe incontrare la dirigenza giallorossa per provare a gettare le basi di un possibile accordo. Ma c'è un altro giocatore bianconero che piace parecchio, in particolare proprio a DDR. Si tratta di Matias Soulé, che rientrerà a Torino dopo non essere riuscito a salvare il Frosinone e che con molta probabilità verrà ceduto per fare cassa.

Vedi anche roma Roma, non solo Chiesa: a De Rossi piace anche Politano L'argentino ha una valutazione medio-alta, tra i 30 e 40 milioni di euro, e anche per questo finora non sono stati fatti passi concreti. Il giovane talento juventino, però, potrebbe essere il perfetto erede di Dybala soprattutto nel caso in cui la Joya lasciasse la Capitale. Anche se bisognerà superare una folta concorrenza di club interessati al giocatore.

Arretrando a centrocampo, invece, gli occhi della Roma si sono posati su Tomas Suslov. Lo slovacco è stato uno dei protagonisti della risalita del Verona con gol e assist alla sua prima stagione in Serie A. Per ora si tratta solo di un interesse, che potrebbe sbocciare in qualcosa di più concreto considerando la sua giovane età (22 anni) e una valutazione del cartellino ridotta (7 milioni di euro).