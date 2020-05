La Roma e Smalling vogliono restare assieme, ma bisogna convincere lo United

Ormai da tempo Chris Smalling e la Roma si lanciano parole d'amore. Da una parte il giocatore vorrebbe restare nella Capitale, dall'altra i giallorossi, con Paulo Fonseca in testa, vorrebbero riscattarlo dal Manchester United. Il problema è che i 25 milioni di euro chiesti dai Red Devils sono troppi e Pallotta non vorrebbe (e potrebbe) spingersi oltre i 15 per passare dal prestito, che termina a fine stagione, all'acquisto a titolo definitivo. La Roma pensa al futuro

Di sicuro la Roma farà di tutto per non farsi scappare il difensore inglese, arrivato in Italia accompagnato da qualche dubbio, ma presto capace di conquistare compagni e tifosi.

"So che vuole restare, vediamo cosa succede. È un uomo straordinario, umile e professionale. È adorato dai fan e si è affermato come uno dei leader nello spogliatoio. Quello che ha fatto in questa stagione sul campo è stato straordinario. Non è facile per i difensori centrali inglesi adattarsi così rapidamente al calcio italiano, ma lui è stato fantastico", ha confermato l'allenatore portoghese a Espn.

Lui, Smalling, ha confessato il suao amore per la Roma durantre una diretta Instagram con la onlus Football Beyond Borders. “Al momento è una grande esperienza. L’amore che ho avuto da quanto sono arrivato a Roma è pazzesco. Tanto amore, tanto affetto e questo sono sicuro che ti fa rendere meglio sul campo, come allo United. E’ fantastico stare qui e condividere la passione con loro”. Sul soprannome di "Smalldini" datogli dai social: “E’ pazzesco, ho visto queste cose simpatiche crescere ed è bello essere coinvolti. Penso però sempre al campo e adesso in questo momento a quanto siamo fortunati, non soltanto noi calciatori. E’ un momento in cui riflettere e penso che ne usciremo al meglio”.