Cremonese, ufficiale l'acquisto di Moumbagna

Nato a Yaoundé (Camerun) il 1° luglio del 2000, Moumbagna è un centravanti che nonostante la giovane età vanta diverse esperienze in giro per il mondo: dopo aver mosso i primi passi nel suo Paese natio, si è trasferito negli Stati Uniti per unirsi alla Montverde Academy e poi vestire la maglia della seconda squadra del Philadelphia Union. A 20 anni l’approdo in Nord Europa con le maglie di Kristiansund BK, Sonderjyske e Bodo Glimt: grazie a 15 gol in 28 gare ha contribuito alla conquista del campionato norvegese da parte dei gialloneri, oltre a segnare 6 gol in 12 partite di Conference League tra fase di qualificazione e gironi. Nell’ultimo anno e mezzo ha giocato con il Marsiglia in Ligue 1 ed Europa League, trascinando i francesi nella semifinale della competizione del 2024.