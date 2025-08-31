Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Cremonese, ufficiale l'acquisto di Moumbagna

31 Ago 2025 - 12:36

La Cremonese "comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con opzione di riscatto dalla società Olmypique de Marseille le prestazioni sportive del calciatore Faris Moumbagna. 

Nato a Yaoundé (Camerun) il 1° luglio del 2000, Moumbagna è un centravanti che nonostante la giovane età vanta diverse esperienze in giro per il mondo: dopo aver mosso i primi passi nel suo Paese natio, si è trasferito negli Stati Uniti per unirsi alla Montverde Academy e poi vestire la maglia della seconda squadra del Philadelphia Union. A 20 anni l’approdo in Nord Europa con le maglie di Kristiansund BK, Sonderjyske e Bodo Glimt: grazie a 15 gol in 28 gare ha contribuito alla conquista del campionato norvegese da parte dei gialloneri, oltre a segnare 6 gol in 12 partite di Conference League tra fase di qualificazione e gironi. Nell’ultimo anno e mezzo ha giocato con il Marsiglia in Ligue 1 ed Europa League, trascinando i francesi nella semifinale della competizione del 2024.

A livello internazionale Moumbagna ha raccolto 9 presenze in maglia Camerun tra Coppa d’Africa e girone di qualificazione ai prossimi Mondiali.

Benvenuto in grigiorosso, Faris!".  

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

01:27
Calciomercato live

Calciomercato live

01:51
Calciomercato live

Calciomercato live

02:30
Tra infortuni e mercato

Tra infortuni e mercato

00:33
MCH NKUNKU ALLA MADONNINA 29/8 MCH

Nkunku alla Clinica La Madonnina per le visite mediche

00:44
MCH ARRIVO NKUNKU A LINATE MCH

Milan, lo sbarco di Nkunku a Linate

01:58
Calciomercato live

Calciomercato: le novità della giornata

01:47
L'intreccio delle punte

Tutti a caccia dei bomber

02:02
Calciomercato live

Le punte al centro del mercato

02:04
Calciomercato live

Le ultimissime dal mercato

01:04
Calciomercato live

Calciomercato live

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

00:59
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

I più visti di Mercato

MCH ARRIVO NKUNKU A LINATE MCH

Milan, lo sbarco di Nkunku a Linate

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato: le novità della giornata

Nkunku, tecnica e gol: un jolly per l'attacco con l'incognita infortuni

Calciomercato live

Calciomercato live

L'intreccio delle punte

Tutti a caccia dei bomber

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:05
Roma: ufficiale Salah-Eddine in prestito al Psv
15:32
Reggiana, Charlys in prestito dal Verona
15:30
Fiorentina, proposto Ceballos: ma servono cessioni
14:37
Pisa, domani Albiol sosterrà le visite mediche
14:15
Torino, vicino Nkounkou dall'Eintracht Francoforte