La Roma ci prova per Gomez: incontro con l'Atalanta

MERCATO

L'ultima partita stagionale del Papu Gomez risale al 16 dicembre scorso (37' da subentrato contro la Juventus): un mese dopo, la sua annnata potrebbe cambiare volto. Previsto oggi infatti un incontro tra Roma e Atalanta per parlare del trasferimento dell'argentino nella Capitale, il neo-ds giallorosso Pinto vuole provare a regalare il trequartista a Fonseca ma le difficoltà non sono poche a cominciare da quelle economiche. Getty Images

I nerazzurri valutano il giocatore circa 15 milioni di euro e la Roma, consapevole dei rapporti tesi tra giocatore e Gasperini, chiede uno sconto ma d'altro canto l'Atalanta non vuole rafforzare una diretta rivale e pure ad un prezzo inferiore a quello richiesto. A due settimane dalla chiusura della sessione invernale del mercato le offerte reali scarseggiano, l'Inter - che sembrava la maggior candidata al Papu - senza cessioni di peso al momento da escludere non si muoverà e il giocatore non vorrebbe lasciare l'Italia.

Un bel rebus nel quale proverà ad inserirsi la Roma, la volontà - spiega La Repubblica - è quella di dare a Fonseca un rinforzo per provare a conquistare la qualificazione in Champions League. Se l'affare riuscisse a concretizzarsi, l'allenatore portoghese non avrebbe quasi più alibi: dopo il pesante 0-3 nel derby, solo un quarto posto (come minimo) lo metterebbe al riparo da un possibile esonero a fine anno.