Totti: "Hanno già deciso chi sarà. Allegri o Conte? Hanno firmato per altri club"

Allora non resta che buttarsi sui nomi. Gasperini sembrava certo, poi il suo nome è stato escluso da Ranieri, ma non si sa mai. Nuno Espirito Santo guadagna la pole position ma poi arriva la smentita. Hutter e Rose sono i due più pababili ma poi le loro candidature perdono peso. De Zerbi piace ma non si sa se lascerà Marsiglia. Sarri ha un passato laziale che è come una macchia indelebile. Poi ci sono i nomi grossi, con Ancelotti che però firma per il Brasile e Klopp che si trasforma della bufala del mercato 2025. Conte o Allegri? L'ex capitano giallorosso Francesco Totti ha le idee chiare: "Per me sono due allenatori che già hanno firmato per altre squadre. Non so se è uno straniero, un italiano, anche perché gli allenatori sono finiti. Bisogna vedere che organizzazione hanno, dove vogliono arrivare, cosa vogliono fare il prossimo anno. In ogni caso per me Friedkin e Ghisolfi hanno già scelto il prossimo allenatore". Lo dice anche Ranieri. Prima o poi lo sapremo anche noi.