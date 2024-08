Dybala, l'agente è a Roma: incontro con gli arabi. Rispunta Chiesa, si tratta per Boga

Roma

Paulo può partire, per i giallorossi non è un incedibile. L'ex Atalanta è un obiettivo concreto: ha già detto sì

© Getty Images La permanenza di Paulo Dybala alla Roma non è scontata. La clausola da 12 milioni che avrebbe permesso alla Joya di liberarsi in autonomia è scaduta, ma a farsi sotto sarebbe adesso un club arabo. E per i sauditi i soldi non sono certo un problema. Trattasi dell'Al-Qadsiah, che nella serata di martedì avrebbe avuto un incontro in un lussuoso hotel della Capitale con il ceo giallorosso Lina Souloukou e il ds Florent Ghisolfi secondo quanto riportato da più fonti. Il tutto alla presenza dell'agente del classe 1993, Carlos Novel. Al momento l'ex Juventus sembra intenzionato a proseguire la propria carriera alla Roma (avrebbe già detto no a una offerta araba da 20 milioni di euro) ma in seno al club sarebbero in corso delle riflessioni.

L'ingaggio del fantasista pesa, senza dimenticare il possibile rinnovo automatico annuale del contratto (legato al 50% delle presenze nel triennio 2022-2025) che scatterebbe la prossima estate. Prolungamento che, riferisce La Repubblica, dati alla mano è da considerare quasi come una formalità. Per la Roma Dybala non è incedibile, e davanti a un'offerta convincente i giallorossi aprirebbero alla cessione. Con il suo addio la Roma potrebbe acquistare un altro esterno d'attacco, e non è un mistero che a De Rossi piace Federico Chiesa, in uscita dalla Juventus.

Impossibile che del laterale bianconero non si sia parlato nel corso del summit, andato in scena sempre ieri, con il procuratore del 26enne Fali Ramadani. La pista può tornare d'attualità nei prossimi giorni. Sempre con il noto agente si è parlato di Jeremie Boga, esterno ex Sassuolo e Atalanta, adesso in forza al Nizza. Il 27enne piace molto a Trigoria: la trattativa con i transalpini è in corso, lui ha già detto sì.