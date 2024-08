Dybala ha detto sì all'Al Qadsiah e vola in Arabia: 75 milioni di euro in tre anni

LA DECISIONE

L'argentino ha sciolto le riserve sul ricco trasferimento. L'agente del giocatore incontrerà la Roma per cui è previsto un indennizzo da 3 milioni di euro più sei di bonus

Paulo Dybala sarà un nuovo giocatore dell'Al Qadsiah, club neopromosso nella Saudi Pro League. Dopo giorni, se non settimane, di ragionamenti, l'attaccante argentino ha deciso di lasciare la Roma e accettare la ricchissima offerta del club saudita dopo l'ultimatum imposto in seguito al rilancio nell'ingaggio proposto: Dybala guadagnerà 75 milioni di euro in tre stagioni. Il club allenato da Míchel avrebbe pronti 3 milioni di euro da versare subito nelle casse dei capitolini, più altri 3 al verificarsi di determinate condizioni.

L'offerta ufficiale per la Roma non è ancora arrivata, toccherà all'agente del giocatore portarla in sede una volta informato il club dell'accettazione della proposta saudita.

Alla fine i soldi hanno fatto la differenza. Dybala non è sembrato pienamente convinto di lasciare la Serie A consapevole che un trasferimento in Arabia Saudita gli avrebbe chiuso anche le porte della nazionale argentina. Certamente l'Al Qadsiah, club neopromosso in Saudi Pro League, le ha tentate tutte per convincerlo, puntando tutto sul piano economico, e alla fine ce l'ha fatta strappando il sì del calciatore.