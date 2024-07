Dovbyk incontro Roma-agenti: tutto è pronto, manca solo il sì del Girona

MANOVRE GIALLOROSSE

Trovato l'accordo con l'attaccante ucraino, i giallorossi ora aspettano la risposta del club spagnolo che non dovrebbe tardare ad arrivare

Estate di fuoco per la Roma, che ha già regalato a De Rossi colpi di mercato importanti, ma non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Dahl e aver accolto nella capitale Soulé, Ghisolfi è pronto a sferrare un nuovo attacco (quello decisivo) per portare Artem Dovbyk in giallorosso.

Vedi anche roma Roma, è fatta per Soulé, si chiude Dovbyk. Dahl nella Capitale per visite e firma Secondo quanto riportato da Sky Sport nel pomeriggio è in programma un nuovo incontro a Trigoria con gli agenti del giocatore per mettere in chiaro gli ultimi dettagli. La Roma, intanto, è in attesa della risposta del Girona all'offerta messa sul tavolo da Ghisolfi: 30 milioni più 5 di bonus. In caso di rifiuto la società giallorossa non ha intenzione di arrendersi. Potrebbero essere proposti altri 2 milioni più un altro aggiuntivo di bonus, per una cifra totale che euguaglia quella messa sul tavolo dall'Atletico Madrid, ma rifiutata dal giocatore che non vuole altro che approdare nella Capitale. Pronto per lui un contratto quadriennale a 3,5 milioni di euro a stagione. In giornata la situazione potrebbe dunque sbloccarsi, il giocatore è pronto a partire già nei prossimi giorni direzione Fiumicino.

Nell’ultima stagione l’attaccante è stato protagonista assoluto in Liga e Copa del Rey, segnando 17 gol e un assist in 31 presenze. Numeri importanti per la squadra di De Rossi, che sicuramente vedrà partire Lukaku e Abraham, con la coppia di argentini (Dybala e il nuovo acquisto Soulé) al centro del progetto. Ghisolfi confida nella fumata bianca nel più breve tempo possibile e non ha dubbi: Artem Dovbyk safrà presto un nuovo giocatore della Roma.