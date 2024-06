Roma, De Rossi: "Riportare questa squadra dove merita, non vedo l'ora"

Daniele De Rossi è pronto per rimettersi al lavoro sulla panchina della Roma e guidare la squadra verso nuovi traguardi. Dopo l'annuncio del rinnovo fino al 2027 il tecnico ha voluto mandare un messaggio al popolo giallorosso: "Ce lo siamo detto due mesi fa e oggi è nero su bianco, ma soprattutto giallo su rosso - le sue parole affidate a Instagram -. Da bambino, da ragazzo, da adulto, da uomo. Per la Roma e con la Roma per altri tre anni. Grazie della fiducia che sento dal primo giorno. Io e il mio staff non vediamo l’ora di ricominciare a lavorare per riportare questa squadra dove merita. Forza Roma. Daniele".