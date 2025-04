Lazio a rischio rottura con Marušić

La Lazio non rischia soltanto di perdere in estate Adam Marušić, ma potrebbe farlo in maniera molto dolorosa. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport il difensore montenegrino potrebbe ricorrere all'articolo 17 delle norme FIFA sui trasferimenti, visto che la Lazio non ha nessuna intenzione di concedere la risoluzione consensuale del contratto, che in teoria avrebbe una clausola automatica di prolungamento fino al 2026. Il contratto scade il 30 giugno prossimo, ma se non ci saranno ulteriori sviluppi sul rinnovo, l'entourage di Marušić potrebbe avvalersi di questa possibilità.