Juventus, senti Luis Suarez: "Nel 2012 volevo vestire bianconero"

Luis Suarez avrebbe potuto diventare un giocatore della Juventus e non parliamo del caso del 2020 e del conseguente caso giudiziario riguardante la sua cittadinanza. L'attaccante uruguaiano ha parlato allo streamer Davoo Xeneize come ben prima sia stato vicino a vestirsi di bianconero: "Nell'estate del 2012 volevo andare alla Juventus, ma Rodgers mi ha convinto a restare al Liverpool. Nei mesi precedenti vedevo che la società non acquistava nessuno e tutti i top player andavano in squadre che disputavano la Champions League. La Juventus era interessata a me e volevo andarci. Rodgers ha fatto di tutto affinché non me ne andassi - ha raccontato Suarez -. Nel 2013, invece, volevo trasferirmi all'Arsenal. Disputavano la Champions ed erano disposti a pagare tanti soldi per me. Un giorno Gerrard venne da me e mi disse che la decisione migliore era quella di restare, anche lui al tempo aveva rifiutato il Real Madrid. Mi aveva promesso che con un solo anno in più al Liverpool i più grandi club d'Europa si sarebbero fatti avanti per me. Quel giorno tornai a casa piangendo e dissi a mia moglie che saremmo rimasti lì".