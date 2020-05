Chelsea, il futuro di Pedro in bilico: "Valuto offerte"

Mentre si aspetta di capire se e quando il calcio ripartirà, le squadre iniziano già a preparare il prosimo mercato e uno degli obiettivi della Roma è Pedro, esterno del Chelsea in scadenza coi Blues. L'attaccante spagnolo in vista di giugno sta già pensando al futuro. "Devo parlare con il club, ho un contratto fino al 30 giugno - ha rivelato in un'intervista concessa a "El Larguero" di Cadena SER - Sono aperto a sentire altre offerte". Poi, sull'emergenza coronavirus: "Quando vedi la maggior parte dei giocatori che sono stati infettati, come Pepe Reina, e che ti dicono quanto fosse brutto... Dobbiamo dare priorità alla salute prima di tutto e vedere come possiamo andare avanti. Speriamo di poter tornare alla normalità, anche se non sappiamo come ciò influirà sul ritorno della competizione".