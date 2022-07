Celik, touchdown a Fiumicino: ora visite mediche e firma

ROMA

Il terzino turco arriva a titolo definitivo dal Lille. I giallorossi continuano a lavorare per Frattesi

E' atterrato nel primo pomeriggio il terzo colpo di mercato giallorosso: Mehmet Zeki Celik è pronto a diventare un giocatore della Roma a tutti gli effetti. Il classe '97 sosterrà le visite mediche di rito proprio quest'oggi. Dopodichè, il 25enne turco potrà firmare il suo contratto: per lui pronto un quadriennale da 2 milioni a stagione. Il Lille incasserà 7 milioni più il 15% sulla futura rivendita.

Vedi anche roma Roma: è arrivato Svilar, Mourinho accontentato con Celik Mourinho abbraccia dunque il terzo rinforzo per la prossima stagione: Tiago Pinto non ha voluto tirare per le lunghe la faccenda, e ha piazzato il gran colpo dopo quelli di Matic e Svilar. Celik innalzerà il tasso di competizione per una maglia da titolare sulla fascia destra, attualmente in mano a Karsdorp.

Ora però, tutte le forze della dirigenza giallorossa si concentreranno sul piatto più succulento della sessione estiva: regalare alla capitale il talento di Davide Frattesi è un'operazione indubbiamente faticosa ma tutt'altro che proibitiva. Le distanze tra Roma e Sassuolo si assottigliano giorno dopo giorno, i due club hanno infatti individuato in Volpato la chiave di svolta della trattativa. Il giovane giallorosso contribuirebbe ad ammortizzare le differenze economiche tra le due parti rientrando nell'affare come contropartita tecnica. Ora la forbice tra le due società si aggira attorno ai 5 milioni. Un gap che sembra destinato a ridursi ulteriormente per calare il ghiotto poker di mercato.