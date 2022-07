Roma: è arrivato Svilar, Mourinho accontentato con Celik

ROMA

Il portiere serbo con passaporto belga è sbarcato a Fiumicino. Ecco il terzino destro turco voluto dal portoghese

La Roma abbraccia Mile Svilar. Il neo portiere giallorosso è sbarcato poco dopo le 9.45 all'aeroporto di Fiumicino da Bruxelles, accolto allo scalo romano dallo staff del club giallorosso. "Grazie, thanks", le parole del serbo con passaporto belga, classe 1999, che dopo aver concluso la propria esperienza con il Benfica inizia una nuova avventura agli ordini di Josè Mourinho. Per il giocatore contratto fino al 2027: sarà il secondo di Rui Patricio. In auto Svilar ha lasciato Fiumicino per raggiungere direttamente Trigoria. © ipp

Intanto la Roma ha messo a segno il terzo colpo di mercato dopo Matic e Svilar: Mehmet Zeki Celik. Tra mercoledì e giovedì mattina si è chiusa la lunga trattativa con il Lille per il terzino destro, con il club francese che ha accettato l’ultima offerta dei giallorossi: accordo chiuso a 7 milioni di euro più il 15% dell’eventuale rivendita garantito al Lille. Celik, classe 1997, era in parola da tempo con la Roma per un quadriennale a 2 milioni di euro lordi a stagione più bonus. Il turco si alternerà con Karsdorp sulla fascia destra.