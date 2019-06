Calciomercato Roma, El Shaarawy tentato dalla Cina: offerta da 12 milioni all'anno

24/06/2019

Offerta shock, che inevitabilmente non può lasciare indifferenti. Stephan El Shaarawy è tentato: lo Shanghai Shenhua, club cinese, gli propone un contratto da 12 milioni a stagione. Ha incassato il no di Ivan Perisic, ora ci prova con l'azzurro. Con un ingaggio da star che la Roma non può garantirgli.

I giallorossi chiedono 20 milioni per il cartellino di El Shaarawy, prezzo accessibile per il ricco club asiatico. Ma più che la trattativa tra le società, il punto è capire la volontà del giocatore che ha soltanto 26 anni e nell'ultima stagione è stato tra i migliori, con 11 gol e tante ottime prestazioni.



L'arrivo del nuovo tecnico, Paulo Fonseca, può rappresentare uno stimolo in più per il Faraone, che può ancora tornare tra i protagonisti del calcio italiano, magari guadagnando un posto all'Europeo. Andando in Cina, ovviamente, sarebbe complicatissimo, se non impossibile.