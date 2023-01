Attenta Roma, Mou sta pensando a un ritorno in Premier League

DALL'INGHILTERRA

Secondo il Daily Mail l'allenatore giallorosso starebbe valutando di tornare nel campionato più competitivo del mondo

Svanita la suggestione della panchina del Portogallo e del Brasile, ora, secondo il Daily Mail, ci sarebbe la forte nostalgia per la Premier League a spingere Mourinho lontano dalla Roma. La motivazione principale sarebbe la scarsa forza economica del club giallorosso comparata a quella dei colossi inglesi. Lo scenario più gradito sarebbe il terzo ritorno sulla panchina del Chelsea, dove ha vinto tre campionati nazionali, anche se la posizione dell'attuale allenatore Potter sembra stabile.

Il fatto poi che la moglie e i figli vivano ancora a Londra rende l'ipotesi Premier come la più gradita allo Special One. I problemi di David Moyes al West Ham, poi, rendono possibile uno scenario che potrebbe portarlo nella capitale inglese in caso di esonero dell'attuale allenatore degli Hammers, ma è impossibile pensare che Mou possa lasciare la Roma a campionato in corso. Di certo, comunque, la suggestione Premier sarà presa in considerazione dal portoghese a fine stagione.