Manovre giallorosse

Roma, striscione pro-Pellegrini a Trigoria: "No all'approssimazione, teniamoci stretto Lorenzo"

I supporter giallorossi hanno espresso il loro punto di vista in merito ai rinnovi di contratto dopo il caso-Celik

19 Lug 2026 - 11:16
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I tifosi della Roma vogliono che Lorenzo Pellegrini rimanga in giallorosso: nella mattinata è stato posto uno striscione a Trigoria dai contenuti eloquenti, anche alla luce del mancato rinnovo di Zeki Celik poi approdato alla Juventus: “Fare un errore può succedere… ripeterlo vuol dire approssimazione. Teniamoci stretto Lorenzo!" Quello che ora tiene banco è il rinnovo del centrocampista, al momento non più legato ai capitolini dopo la scadenza del contratto datata 30 giugno 2026. Le trattative sono in atto, ma la lentezza con cui il tutto sta procedendo ha generato malcontento nell'ambiente. Non solo nell'ambiente, perché anche Gian Piero Gasperini ha parlato chiaramente dicendo che serve più celerità. Inoltre, anche lo stesso allenatore ha espresso la speranza che Pellegrini rinnovi. 

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La trattativa con Pellegrini

 Il vero scoglio che rende la permanenza del centrocampista incerta è la durata del contratto: biennale o triennale. Il giocatore, come riporta il Corriere dello Sport, ha già accettato un contratto al 50% di quanto percepito in quello precedentemente vigente. 

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