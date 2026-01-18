Logo SportMediaset

Roma, Pellegrini pronto a ridursi l'ingaggio: si riapre la trattativa per il rinnovo

18 Gen 2026 - 11:08
© IPA

Lorenzo Pellegrini potrebbe restare alla Roma oltre l'attuale scadenza del contratto, fissata a giugno 2026. Come riporta Tuttosport, si sarebbe infatti riaperta una porta per la permanenza nella capitale del numero 7, 29 anni e una carriera da sempre legata ai colori giallorossi. 

La svolta potrebbe arrivare grazie alla volontà di restare del centrocampista, che potrebbe tradursi in un gesto concreto verso la dirigenza della Roma. Ovvero la disponibilità ad accettare un ingaggio ridotto pur di restare alla corte di Gasperini. Un passo in avanti importante, dopo le notizie positive per il possibile rinnovo di Hermoso, che potrebbe portare Pellegrini a chiudere presto l'accordo per il prolungamento. 

