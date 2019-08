Non è stato Alderweireld, non è ancora Lovren. Il colpo per la difesa della Roma si chiama Mert Cetin ed è un difensore turco classe 1997. L'acquisto a sorpresa è stato praticamente definito e i giallorossi pagheranno 3,5 milioni al Genclerbirligi. L'annuncio ufficiale avverrà nelle prossime ore: il giocatore ha militato nella Serie B turca nella scorsa stagione.