Roma, Pisilli piace anche al Parma

"Pisilli in questo momento non sta trovando spazio perché ha davanti dei giocatori importanti e in fiducia, ma a stagione in corso tutti troveranno spazio e modo di esprimere le loro qualità", poche settimane fa Gian Piero Gasperini si era espresso così sul poco minutaggio concesso al giovane centrocampista giallorosso. Pisilli riflette e sa di aver bisogno di più continuità, motivo per cui potrebbe ascoltare le offerte che arriveranno a gennaio. Alla finestra, oltre al Genoa di De Rossi che lo aveva molto apprezzato due stagioni fa, ci sarebbe anche il Parma. I ducali sono alla ricerca di un giovane centrocampista e avrebbero individuato in Pisilli il profilo ideale.